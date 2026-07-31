Москва31 июлВести.В поселке Юганец Володарского округа Нижегородской области жестоко избит 11-летний ребенок. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Информация об избиении мальчика появилась в соцсетях, ребенок был доставлен в больницу с травмой головы, где ему оказали первую помощь, а затем направили в Нижний Новгород – в отделение нейрохирургии.
По данному факту следователем следственного отдела по городу Дзержинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области организована процессуальная проверкаговорится в сообщении
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.