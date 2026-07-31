СК проводит проверку после избиения 11-летнего ребенка в Нижегородской области

В Нижегородской области следователи проверяют информацию об избиении ребенка СК проводит проверку после избиения 11-летнего ребенка в Нижегородской области

Москва31 июл Вести.В поселке Юганец Володарского округа Нижегородской области жестоко избит 11-летний ребенок. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Информация об избиении мальчика появилась в соцсетях, ребенок был доставлен в больницу с травмой головы, где ему оказали первую помощь, а затем направили в Нижний Новгород – в отделение нейрохирургии.

По данному факту следователем следственного отдела по городу Дзержинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области организована процессуальная проверка говорится в сообщении

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.