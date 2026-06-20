В Забайкалье организована проверка по факту травли и избиения девочки в школе

По факту травли и избиения девочки в забайкальской школе начата проверка В Забайкалье организована проверка по факту травли и избиения девочки в школе

Москва20 июн Вести.В Забайкалье прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ информации о травле и избиении 11-летней девочки сверстниками в школе. Об этом сообщает прокуратура региона в MAX.

В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят действия школы и иных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению работы с детьми говорится в сообщении

По результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами.