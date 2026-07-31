Многолетним буллингом девочки в школе в Иваново заинтересовались следователи СК СК проверяет информацию о травле девочки учительницей в школе в Иваново

Москва31 июл Вести.Правоохранители проверяют информацию о травле девочки в одной из школ города Иваново. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

О ситуации мать ребенка рассказала в местных сообществах в социальных сетях. По ее словам, дочь подвергается жестокому буллингу со стороны педагога и сверстников, причем это началось еще в первом классе в 2023 году, а со временем только усугубилось. Женщина утверждает, что учительница не просто повышает на девочку голос, но и позволяет оскорбления в ее адрес, к чему подключаются одноклассники.

Постоянные унижения, как считает родительница, привели к тому, что у дочери начались невроз и псориаз. В итоге пришлось перейти на домашнее обучение.

Выявлено обращение местной жительницы о том, что ее дочь систематически подвергается противоправным действиям со стороны сверстников и учительницы в одном из образовательных учреждений города Иваново. Мать неоднократно обращалась в администрацию образовательного учреждения с просьбой обратить внимание на поведение детей, однако, как утверждает заявительница, необходимых мер принято не было говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Теперь разбираться в ситуации будут следственные органы.