Москва26 июнВести.В Саратове полиция проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Проверяется информация о том, что 16-летнюю девушку несколько лет удерживала взаперти собственная мать. Об этом сообщило главное управление МВД РФ по региону на платформе MAX.
В адрес ГУ МВД РФ по Саратовской области от уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области поступило обращение 16 летней девушки по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей ее матерьюговорится в публикации МВД
В ходе проверки выяснилось, что школьница длительное время не посещала учебное заведение и не имеет паспорта, а мать проявляет агрессию по отношению к ней.
Назначена комплексная судебная экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение.