В Саратове мать не выпускала дочь из дома несколько лет, проводится проверка

В Саратове мать несколько лет не давала дочери учиться и выходить из дома В Саратове мать не выпускала дочь из дома несколько лет, проводится проверка

Москва26 июн Вести.В Саратове полиция проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Проверяется информация о том, что 16-летнюю девушку несколько лет удерживала взаперти собственная мать. Об этом сообщило главное управление МВД РФ по региону на платформе MAX.

В адрес ГУ МВД РФ по Саратовской области от уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области поступило обращение 16 летней девушки по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей ее матерью говорится в публикации МВД

В ходе проверки выяснилось, что школьница длительное время не посещала учебное заведение и не имеет паспорта, а мать проявляет агрессию по отношению к ней.

Назначена комплексная судебная экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение.