Москва27 июн Вести.Жительница Саратова Наталья, чья шестнадцатилетняя дочь обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка по региону с жалобой, заявила, что не удерживала свою дочь дома, сообщило РИА Новости.

По словам женщины, дочь отучилась два года в школе в Адыгее, после чего перешла на домашнее обучение из-за конфликта с учителями. До четвертого класса мать, педагог по образованию, сама обучала ребенка. Позже семья переехала в Ростов-на-Дону.

(Там, - ред.) меня сбивает машина, я даже не подумала, что у меня ребенок перестал учиться просто потому, что получил стресс - братья уехали (на учебу в Москву, - ред.), маму сбила машина. Я ждала, пока она повзрослеет, чтобы начать с ней заниматься заявила Наталья

Женщина также пояснила, что у ее дочери обострилось хроническое заболевание, из-за чего она не смогла получить паспорт вовремя. Позже же с оформлением документов возникли проблемы. При этом у самой Натальи начались проблемы со здоровьем, из-за чего она также не смогла помочь дочери.

Мать девочки уточнила, что сейчас основной документ в процессе изготовления.

Обращение 16-летней девушки по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей ее матерью поступило в адрес ГУ МВД РФ по Саратовской области от уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. В ходе проверки выяснилось, что школьница длительное время не посещала учебное заведение и не имеет паспорта, а мать проявляет агрессию по отношению к ней. Назначена комплексная судебная экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение.