Перед судом предстанет жительница Новоалтайска, 4 года истязавшая дочь Ждет суда жительница Новоалтайска, истязавшая дочь и угрожавшая ей убийством

Москва13 авг Вести.Перед судом предстанет 45-летняя жительница Новоалтайска, 4 года истязавшая дочь и угрожавшая ей убийством. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и показывая нож, угрожала убийством своей дочери. Соседи вызвали полицейских, которые изъяли ребенка из семьи и поместили в социальное учреждение.

В ходе следствия доказана причастность фигурантки к истязанию своей дочери. С 2022 по 2026 гг. она систематически наносила несовершеннолетней телесные повреждения, а также причиняла нравственные страдания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело расследовалось по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.