Москва1 июл Вести.В Воронежской области возбудили дело на 59-летнюю местную жительницу, которую подозревают в истязании своей внучки, девочку изъяли из семьи, сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

По данным следствия, женщина проживала с 11-летней внучкой в частном доме в селе Манино. Весной этого года нетрезвая женщина систематически била девочку, будучи недовольной ее поведением. О произошедшем узнали учителя в школе и сообщили в правоохранительные органы.

Кроме того, фигурантка высказывала в адрес внучки угрозы убийством, которые при сложившихся обстоятельствах она воспринимала реально. В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в специализированное социальное учреждение сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетней и угрозе убийством.