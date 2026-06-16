Во Владимирской области возбуждено дело об истязании женщиной дочери-подростка Во Владимирской области возбуждено дело об истязании женщиной 14-летней дочери

Москва16 июн Вести.Во Владимирской области возбуждено уголовное дело об истязании жительницей Меленок своей 14-летней дочери. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, в апреле и мае 2026 года женщина 1990 г.р., будучи по различным причинам недовольна поведением своей старшей 14-летней дочери, во время ссор не менее 3 раз наносила ей побои, в том числе, палкой по конечностям, ногой по спине, толкала и душила подростка.

По имеющимся сведениям, ранее фигурантка уже избивала девочку, причинив ей легкий вред здоровью.

Женщина была привлечена к уголовной ответственности и осуждена к штрафу. Кроме того, [она] привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей без присмотра. За нарушения подозреваемая была поставлена на учет в отделении ПДН говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, в отношении жительницы Меленок возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

В настоящее время женщина допрошена в качестве подозреваемой — она уже призналась в неоднократном истязании дочери.

Девочка же находится в детском оздоровительном учреждении.