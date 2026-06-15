В Архангельской области перед судом предстанет женщина, истязавшая 4-летнюю дочь

В Архангельской области осудят женщину, истязавшую 4-летнюю дочь В Архангельской области перед судом предстанет женщина, истязавшая 4-летнюю дочь

Москва15 июн Вести.В Архангельской области перед судом предстанет 34-летняя женщина, обвиняемая в истязании 4-летней дочери. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, с сентября 2025 по март 2026 гг. по месту жительства в Пинежском районе обвиняемая на почве личной неприязни к ребенку, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически избивала девочку, а также ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу по … п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.