Жительница Северодвинска осуждена более чем на 3 года за истязания сына

Жительница Северодвинска осуждена за истязания малолетнего сына Жительница Северодвинска осуждена более чем на 3 года за истязания сына

Москва28 июл Вести.Жительница Северодвинска осуждена более чем на 3 года за истязания 6-летнего сына. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

С апреля по октябрь 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, оскорбляла, систематически избивала и совершала иные насильственные действия в отношении своего сына. Ребенку были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как причинившие средней тяжести вред здоровью.

Таким образом, 44-летняя жительница Северодвинска признана виновной по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего).

Назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал с нее компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время мальчик проживает в государственном учреждении.