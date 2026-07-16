Жительница Сочи избивала полуторогодовалого сына и подносила к его горлу нож

Задержана жительница Сочи, которая избивала малолетнего сына и угрожала ножом Жительница Сочи избивала полуторогодовалого сына и подносила к его горлу нож

Москва16 июл Вести.В Сочи задержана местная жительница, которая избивала своего полуторогодовалого сына, подносила к его горлу нож и угрожала расправой. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

В период с июня по июль 2026 года... истязала своего малолетнего сына, систематически применяя к нему физическую силу, нанося удары по голове, туловищу и конечностям, а также подносила к шее ребенка нож, угрожая таким образом его жизни и здоровью... Подозреваемая задержана говорится в Telegram-канале ведомства

Расследование дела на контроле руководителя СУ СКР.