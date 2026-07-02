Жительницу Севастополя осудят за преступления против своего 2-летнего ребенка

В Севастополе женщина пойдет под суд за преступления против своего ребенка Жительницу Севастополя осудят за преступления против своего 2-летнего ребенка

Москва2 июл Вести.В Севастополе местная жительница предстанет перед судом за совершение преступлений против своего двухлетнего ребенка. Подробности сообщает ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По материалам следствия, в ноябре 2025 года в соцсетях была выявлена видеозапись, на которой 20-летняя обвиняемая дает своему ребенку пробовать спиртное и предлагает покурить. Также доказано, что женщина жестоко обращалась с ним, применяла в отношении сына физическую силу и ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности.

По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева было незамедлительно возбуждено уголовное дело и приняты меры к изъятию ребенка из обстановки, угрожающей его жизни и здоровью говорится в сообщении

Уголовное дело передано в суд. Впоследствии будет решен вопрос о лишении матери родительских прав.