В Томске проверят мать, которая жестоко обращалась со своими детьми

Москва2 июн Вести.В Томске следователи организовали проверку после появившейся в СМИ информации о жестоком обращении 20-летнгей местной жительницы со своими маленькими детьми, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Отмечается, что женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении двухлетнего сына и полуторагодовалой дочери.

По данным источников, до изъятия детей органами опеки и попечительства мать не занималась их воспитанием и здоровьем, не осуществляла уход за ними, дети проживали в ненадлежащих условиях, что привело к ухудшению их здоровья сказано в сообщении

СК начал проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.