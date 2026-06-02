Москва2 июнВести.В Томске следователи организовали проверку после появившейся в СМИ информации о жестоком обращении 20-летнгей местной жительницы со своими маленькими детьми, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Отмечается, что женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении двухлетнего сына и полуторагодовалой дочери.
По данным источников, до изъятия детей органами опеки и попечительства мать не занималась их воспитанием и здоровьем, не осуществляла уход за ними, дети проживали в ненадлежащих условиях, что привело к ухудшению их здоровьясказано в сообщении
СК начал проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.