Москва11 авг Вести.Перед судом предстанет жительница поселка Содышки в Суздали, жестоко истязавшая 7-летнего сына. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Владимирской области.

В 2024 году обвиняемая [1982 г.р.], проживая с матерью и тремя несовершеннолетними детьми, систематически применяла насилие к 7-летнему сыну за то, что он брал еду без разрешения, и другие незначительные провинности. Женщина наносила сыну удары руками, веником, связывала руки. Регулярно употребляя спиртное, … не осуществляла за мальчиком должный уход говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ноябре того же года фигурантка выгнала сына раздетым и без обуви в неотапливаемое хозяйственное помещение без света, где его случайно нашел местный житель, находившийся у женщины в гостях. Тогда мужчина сообщил о произошедшем продавцу магазина, которая забрала мальчика к себе домой и вызвала правоохранительные органы.

В больнице на голове, теле и конечностях были выявлены множественные кровоподтеки и ссадины различной давности. Семья ранее состояла на профилактическом учете, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности добавили в СК

На допросе обвиняемая призналась, что избивала ребенка. В отношении нее было возбуждено дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это соединено с жестоким обращением), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

В настоящее время дети содержатся в специализированных учреждениях. Фигурантка лишена в отношении них родительских прав.

Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.