В Удмуртии под суд пойдет женщина, истязавшая четырех детей своего сожителя

В Удмуртии перед судом предстанет женщина, истязавшая 4 детей своего сожителя В Удмуртии под суд пойдет женщина, истязавшая четырех детей своего сожителя

Москва16 июн Вести.В Удмуртии перед судом предстанет 47-летняя женщина, истязавшая 4 малолетних детей своего сожителя. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, в поселке Ува с ноября 2024 по ноябрь 2025 гг. женщина на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои малолетним детям своего сожителя 9, 10, 11 и 14 лет.

Завершено расследование уголовного дела в отношении … местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.