Жительницу Урала осудили на 3,5 года за истязание 7-летнего сына

На Урале женщину отправили в колонию за истязание 7-летнего сына Жительницу Урала осудили на 3,5 года за истязание 7-летнего сына

Москва5 июн Вести.В Свердловской области вынесли приговор местной жительнице, признанной виновной в истязании своего 7-летнего сына. Как сообщает пресс-служба судов региона, ее отправили в колонию на 3,5 года.

Кушвинский городской суд огласил приговор в отношении местной жительницы Марины Е. Она признана виновной в истязании малолетнего ребенка… Назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигурантка на протяжении более чем полугода избивала сына, в том числе ремнем и шнуром от зарядки телефона, ставила на колени на гречку, привязывала за ногу к кровати и выставляла на балкон без одежды в холодную погоду.

В ходе разбирательств женщина заявила, что поступала так из-за психологической травмы, полученной после развода, кроме того, по ее словам, подобные методы использовал опекун при ее воспитании.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные сроки.