Москва5 июнВести.В Свердловской области вынесли приговор местной жительнице, признанной виновной в истязании своего 7-летнего сына. Как сообщает пресс-служба судов региона, ее отправили в колонию на 3,5 года.
Кушвинский городской суд огласил приговор в отношении местной жительницы Марины Е. Она признана виновной в истязании малолетнего ребенка… Назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режимаговорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
Согласно материалам уголовного дела, фигурантка на протяжении более чем полугода избивала сына, в том числе ремнем и шнуром от зарядки телефона, ставила на колени на гречку, привязывала за ногу к кровати и выставляла на балкон без одежды в холодную погоду.
В ходе разбирательств женщина заявила, что поступала так из-за психологической травмы, полученной после развода, кроме того, по ее словам, подобные методы использовал опекун при ее воспитании.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные сроки.