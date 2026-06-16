Жительницу Урала оштрафовали на 20 тысяч рублей за истязание годовалого сына

Жительнице Урала вынесли приговор за жестокое обращение с годовалым сыном Жительницу Урала оштрафовали на 20 тысяч рублей за истязание годовалого сына

Москва16 июн Вести.Жительницу Урала оштрафовали на 20 тысяч рублей за истязание годовалого сына. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Отмечается, что женщину признали виновной в неисполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением. По данным инстанции, всего у нее трое детей.

Суд признал женщину виновной по ст. 156 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. При назначении наказания учтено состояние здоровья подсудимой и наличие несовершеннолетних детей говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, сын фигурантки спал под столом на куртке и одеяле, плохо питался и регулярно подвергался физическому насилию. Тревогу забила соседка, которая слышала, что малыш постоянно плачет, также она заметила на его теле синяки.

В сентябре 2025 года за истязание младенца был осужден сожитель женщины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.