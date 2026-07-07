Москва7 июл Вести.В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, сообщает региональное управление СК РФ.

Информацию следователи получили в ходе мониторинга СМИ.

На улице 50 лет ВЛКСМ города Ставрополя женщина, раздраженная шумом играющих во дворе многоквартирного дома детей, достала имеющийся при ней нож и, направившись в сторону одного из несовершеннолетних, угрожала проколоть колеса его велосипеда