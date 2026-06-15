Москва15 июнВести.В Новосибирске женщина избила незнакомого ребенка, в том числе ногой по лицу, вблизи детской площадки. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Соответствующая информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Инцидент произошел 14 июня на детской площадке одного из многоквартирных домов в Кировском районе.
Согласно кадрам с камеры наблюдения, опубликованным в местных СМИ, мальчик ехал на велосипеде по дорожке, когда на нее выбежал другой ребенок. В результате велосипедист наехал на него, и тот упал. Затем, предположительно, мама упавшего мальчика стала бить велосипедиста руками, а когда подняла сына, подошла к ребенку и ударила его еще раз ногой в лицо.
Также, по информации местных СМИ, правоохранители на место происшествия так и не приехали.
После произошедшего малолетнего доставили медицинское учреждение, угрозы жизни не имеется… Организована доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.