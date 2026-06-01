Жительница Мытищ пострадала после конфликта на детской площадке Полиция Мытищ установила участников конфликта, в котором пострадала девушка

Москва1 июн Вести.На детской площадке одного из дворов Мытищ произошел конфликт между девушкой и группой граждан. В результате местную жительницу оскорбили и нанесли телесные повреждения, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Инцидент произошел в ночное время на 1-м Стрелковом переулке. По его итогам девушка написала заявление в полицию.

У потерпевшей произошел конфликт с гражданами, в результате которого ее оскорбили и причинили телесные повреждения написано в канале ведомства в MAX

Полиция установила всех участников конфликта. Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда.