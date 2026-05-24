Москва24 маяВести.Двое подростков пострадали в результате стрельбы во время конфликта с мужчиной в Сергиевом Посаде, полиция начала проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД Московской области.
По данным ведомства, вечером 23 мая возле одного из домов на Кирпичной улице произошла потасовка, участниками которой стали 34-летний местный житель и трое молодых людей. Установлено, что юноши находились в нетрезвом виде, один из них угрожал оппоненту ножом.
Мужчина достал травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке, и выстрелил в воздух. Компания убежала, но позднее двое из них вернулись с пневматическим ружьемсказано в сообщении
Компания повалила мужчину на землю, после чего он выстрелил в сторону нападавших.
Пострадавшие 2008 и 2010 годов рождения были госпитализированы. Стрелявшего доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Оружие у него изъяли.
МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.