Шестеро участников драки со стрельбой в Подмосковье отправлены под стражу

Москва21 мая Вести.Суд в Одинцово арестовал шестерых участников драки со стрельбой, сообщает прокуратура Московской области. Они проходят по уголовному делу о хулиганстве.

В Одинцово избрана мера пресечения в виде заключения под стражу шестерым участникам массовой драки… до 18 июля 2026 года говорится в Telegram-канале ведомства

Преступление произошло вечером 18 мая, в понедельник, на улице Чистяковой. Между мужчинами во время разговора о бизнесе начался конфликт, в какой-то момент он перерос в потасовку с применением травматического пистолета. Пострадали трое.