Москва21 маяВести.Суд в Одинцово арестовал шестерых участников драки со стрельбой, сообщает прокуратура Московской области. Они проходят по уголовному делу о хулиганстве.
В Одинцово избрана мера пресечения в виде заключения под стражу шестерым участникам массовой драки… до 18 июля 2026 годаговорится в Telegram-канале ведомства
Преступление произошло вечером 18 мая, в понедельник, на улице Чистяковой. Между мужчинами во время разговора о бизнесе начался конфликт, в какой-то момент он перерос в потасовку с применением травматического пистолета. Пострадали трое.