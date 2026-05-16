Суд арестовал 16 мигрантов, устроивших драку на птицефабрике в Ленобласти

Москва16 мая Вести.Суд Санкт-Петербурга арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике "Синявинская" в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "хулиганство".

16 лицам избрана (мера пресечения в виде содержания под стражей) на два месяца после драки ... на территории птицефабрики АО "Синявинская" сказано в сообщении

Массовая драка на территории птицефабрики в поселке Приладожском произошла 12 мая. В ней участвовали свыше 60 человек. Все они - граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21-39 лет.

По предварительным данным, конфликт произошел после словесной перепалки между выходцами из Средней и Южной Азии.

В результате инцидента 20 человек оказались в больнице, из них состояние 7 пострадавших оценивалось как тяжелое.

Как сообщали в региональном главке МВД, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве.