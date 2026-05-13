Москва13 маяВести.Двадцать человек госпитализированы после массовой драки на птицефабрике в Ленинградской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.
Там уточнили, что инцидент произошел в поселке Приладожский Кировского района.
Причиной драки, по предварительным данным, стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии.
В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированыговорится в сообщении
Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Двенадцать участников драки были доставлены в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили правоохранители.