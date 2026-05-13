В Ленобласти произошла массовая драка на птицефабрике, пострадали 20 человек

В массовой драке на птицефабрике в Ленобласти пострадали 20 человек В Ленобласти произошла массовая драка на птицефабрике, пострадали 20 человек

Москва13 мая Вести.Двадцать человек госпитализированы после массовой драки на птицефабрике в Ленинградской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Там уточнили, что инцидент произошел в поселке Приладожский Кировского района.

Причиной драки, по предварительным данным, стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии.

В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы говорится в сообщении

Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Двенадцать участников драки были доставлены в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили правоохранители.