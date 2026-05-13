Москва13 маяВести.Уголовное дело возбуждено после инцидента, произошедшего на птицефабрике в поселке Приладожский в Кировском районе Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Конфликт вспыхнул накануне, 12 мая. Прибывшие на место ЧП стражи порядка пресекли драку и доставили в отдел полиции 12 активных участников противостояния.
Все они – граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21-39 лет … По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азииговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Всего в описываемых событиях участвовали около 60 человек, 20 из них оказались в больнице. В полиции отметили, что семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.