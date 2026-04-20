СК возбудил дело о небезопасных услугах после массового ДТП в Ленобласти

Москва20 апр Вести.Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Ленинградской области с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По поручению руководства СУ СК России по Ленинградской области… возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности… сообщили в ведомстве

Авария произошла в Тосненском районе области на автодороге "А-120". По предварительным данным, грузовой автомобиль Shacman, ехавший в сторону Гатчины, спровоцировал столкновение. Различные травмы получили 13 человек.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.