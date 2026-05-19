В Одинцове возбудили дело после драки со стрельбой, в которой пострадали трое

Москва19 мая Вести.В подмосковном Одинцове возбудили уголовное дело после драки со стрельбой, в которой пострадали трое мужчин. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Потасовка произошла на улице Чистяковой мкр. Трехгорка. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в оппонентов из предмета, визуально схожего с пистолетом.

Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение… Шестеро участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет доставлены в территориальный отдел говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Правоохранителями изъят травматический пистолет.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).