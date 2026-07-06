Москва6 июлВести.В парковой зоне в Путевом проезде Москвы 34-летняя женщина заставила своего сына встать на колени и целовать ей ноги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, передает РИА Новости.
Женщине грозит штраф до двух тысяч рублей или предупреждение.
В полицию через службу "02" от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колениотмечается в сообщении
В отношении матери ребенка был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Семья поставлена на профилактический учет.
Проводится проверка.