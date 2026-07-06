Мать заставила сына встать на колени и целовать ей ноги в парке Москвы

В парке Москвы мать заставила сына встать на колени и целовать ей ноги Мать заставила сына встать на колени и целовать ей ноги в парке Москвы

Москва6 июл Вести.В парковой зоне в Путевом проезде Москвы 34-летняя женщина заставила своего сына встать на колени и целовать ей ноги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, передает РИА Новости.

Женщине грозит штраф до двух тысяч рублей или предупреждение.

В полицию через службу "02" от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени отмечается в сообщении

В отношении матери ребенка был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Семья поставлена на профилактический учет.

Проводится проверка.