Нетрезвая водитель в Комсомольске-на-Амуре устроила ДТП с 15-летним байкером Подросток на мотоцикле пострадал в нетрезвом ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Москва15 июл Вести.В Комсомольске-на-Амуре в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 15-летний мотоциклист. Согласно предварительным данным Госавтоинспекции города, аварию спровоцировала нетрезвая женщина-водитель на иномарке.

ДТП произошло 14 июля в 22.10 местного времени в районе дома 34/2 улицы Карьерной. Предварительно установлено, что 26-летняя женщина-водитель авто Nissan Cube не выбрала безопасный боковой интервал с попутно двигающимся мотоциклом и совершила на него наезд, после чего 15-летний байкер слетел с дороги и врезался в забор приусадебного участка.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы, госпитализирован в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

При проверке выяснилось, что оба водителя не имеют прав управления транспортными средствами. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат у женщины, которая была за рулем иномарки.

Как предполагается, мать пострадавшего подростка будет привлечена к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.