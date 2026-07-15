Москва15 июлВести.В Комсомольске-на-Амуре в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 15-летний мотоциклист. Согласно предварительным данным Госавтоинспекции города, аварию спровоцировала нетрезвая женщина-водитель на иномарке.
ДТП произошло 14 июля в 22.10 местного времени в районе дома 34/2 улицы Карьерной. Предварительно установлено, что 26-летняя женщина-водитель авто Nissan Cube не выбрала безопасный боковой интервал с попутно двигающимся мотоциклом и совершила на него наезд, после чего 15-летний байкер слетел с дороги и врезался в забор приусадебного участка.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы, госпитализирован в больницуговорится в Telegram-канале ведомства
При проверке выяснилось, что оба водителя не имеют прав управления транспортными средствами. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат у женщины, которая была за рулем иномарки.
Как предполагается, мать пострадавшего подростка будет привлечена к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.