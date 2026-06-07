В Тюмени бабушка избила внука, пока они ждали лифт В Тюмени женщина избила внука в подъезде дома

Москва7 июн Вести.Женщина избила внука с особенностями развития возле лифта в подъезде одной из многоэтажек в Тюмени, после это ребенка забрали у опекунов, сообщает портал 72.ru.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина держит за руку маленького мальчика и несколько раз бьет его ногой по туловищу.

После появления скандального видео в соцсетях органы опеки забрали мальчика у приемной матери Виктории Ортман. Теперь женщина добивается возвращения ребенка обратно в семью.

Опека знает мою семью, меня – как добросовестного опекуна, который все силы бросил на восстановление здоровья ребенка... Наказали в итоге они Тимофея и меня. Наказать нужно бабушку по всей строгости закона сказала Ортман

Она добавила, что ее сын – нейроотличный и очень домашний ребенок, и у него сформирована привязанность.