Москва29 маяВести.В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в истязании собственного пятилетнего сына. Об этом сообщило СУ СК РФ по Тульской области в своем Telegram-канале.
Следователем следственного отдела по Зареченскому району города Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)говорится в публикации Следкома
По версии следствия, мужчина систематически избивал ребенка - руками, ремнем и другими предметами, а также связывал мальчика и изолировал его от окружающих.
Мальчика и его четырех родных братьев забрали из семьи и направили в специализированные учреждения, где им окажут необходимую поддержку.
Обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. контролирует Аппарат следственного управления контролирует ход расследования.