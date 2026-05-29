В Туле мужчину арестовали за истязание пятилетнего сына

Москва29 мая Вести.В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в истязании собственного пятилетнего сына. Об этом сообщило СУ СК РФ по Тульской области в своем Telegram-канале.

Следователем следственного отдела по Зареченскому району города Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) говорится в публикации Следкома

По версии следствия, мужчина систематически избивал ребенка - руками, ремнем и другими предметами, а также связывал мальчика и изолировал его от окружающих.

Мальчика и его четырех родных братьев забрали из семьи и направили в специализированные учреждения, где им окажут необходимую поддержку.

Обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. контролирует Аппарат следственного управления контролирует ход расследования.