Москва12 маяВести.В Подольске суд признал виновным отца в истязании двух сыновей 11 и 12 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Установлено, что с апреля по ноябрь 2025 года 45-летний мужчина систематически избивал двух несовершеннолетних мальчиков.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)сказано в сообщении ведомства в MAX
К правоохранителям обратились родственники потерпевших.
Фигуранту назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.