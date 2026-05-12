Отец из Подольска сядет в тюрьму на 4,1 год за истязание двух сыновей

Суд признал отца из Подольска виновным в истязании несовершеннолетних детей Отец из Подольска сядет в тюрьму на 4,1 год за истязание двух сыновей

Москва12 мая Вести.В Подольске суд признал виновным отца в истязании двух сыновей 11 и 12 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что с апреля по ноябрь 2025 года 45-летний мужчина систематически избивал двух несовершеннолетних мальчиков.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) сказано в сообщении ведомства в MAX

К правоохранителям обратились родственники потерпевших.

Фигуранту назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.