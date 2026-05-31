Обвиняемый в надругательстве над девочкой в Тюмени признал свою вину

Москва31 мая Вести.Мужчина, который напал на пятилетнюю девочку в Тюмени и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд избрал меру пресечения в отношении 44-летнего Алексея Новака в виде заключения под стражу до 28 июля.

Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) отмечается в сообщении

Фигурант на суде просил домашний арест.

Ранее сообщалось, что днем во дворе дома мужчина схватил маленькую девочку и затащил ее в подъезд. Девочка вырывалась и кричала, ей на помощь пришли мальчик и женщина, которой удалось забрать у злоумышленника ребенка.