Москва30 мая Вести.Мужчину, который напал и попытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, разыскивают судебные приставы, сообщает SHOT.

Злоумышленник задолжал приставам 334 тысячи рублей.

У извращенца была задолженность по кредитам, а также неоплаченная госпошлина сказано в сообщении

По данным Telegram-канала, извращенец жил недалеко от дома, в котором напал на ребенка, ранее он был женат, у него есть 7-летняя дочь.

Инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Мужчине пытались помешать дети, один из них позвал на помощь. Спасти ребенка удалось женщине, которая проезжала мимо на автомобиле. Она вошла в подъезд вслед за злоумышленником и потребовала отпустить малышку. Нападавшего задержали.