Суд в Нижегородской области отправил под арест 55-летнего педофила В Нижегородской области арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать школьницу

Москва28 мая Вести.Суд в Семеновском районе Нижегородской области заключил под стражу 55-летнего местного жителя обвиняемого в покушении на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, сообщает региональный главк СК России.

По данным следствия, происшествие имело место в мае в рабочем поселке Сухобезводное. Злоумышленник подкараулил школьницу в подъезде многоквартирного дома на улице Горького, схватил ее за руку и попытался затащить к себе в квартиру, чтобы изнасиловать. Но девочка начала громко кричать, и ее спасли выбежавшие в подъезд родственники.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Допрошенный в качестве обвиняемого мужчина вину по предъявленному обвинению признал говорится в публикации СУ СК России по Нижегородской области в мессенджере MAX

Расследование продолжается.