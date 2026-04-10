Москва10 апр Вести.Житель Оренбургской области с 2015 по 2026 годы систематически насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы. Об этом сообщил Медногорский городской суд региона.

По версии следствия, в указанный период времени мужчина, проживая вместе с сожительницей и ее дочерью, систематически совершал противоправные действия в отношении ребенка.

Мужчина обвиняется по 4 эпизодам особо тяжких преступлений – п. "а" ч. 3 ст. 131 (Изнасилование несовершеннолетней. — Ред.), п. "б" ч. 4, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет и несовершеннолетней. — Ред.) говорится в материале суда

Суд, изучив представленные материалы, заслушав мнение сторон, учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений, данные о личности обвиняемого, постановил заключить 65-летнего мужчину под стражу до 9 июня.