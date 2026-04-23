Жителя Керчи осудили на 12,5 лет колонии за насилие над 11-летней падчерицей

Москва23 апр Вести.Верховный Суд Республики Крым оставил в силе приговор, вынесенный Керченским городским судом в отношении 33-летнего жителя города, совершившего насилие над 11-летней падчерицей. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

Мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении 11-летней девочки, в связи с чем был признан виновным в иных действиях сексуального характера и развратных действиях (ст. 134 и 135 УК РФ).

Суд согласился с позицией прокуратуры и оставил приговор без изменений. Мужчине предстоит провести 12 лет 6 месяцев … в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. рублей.