Житель Бахчисарая осужден на 25 лет за преступления против малолетней дочери

В Крыму мужчину осудили на 25 лет за домогательства к собственной дочери Житель Бахчисарая осужден на 25 лет за преступления против малолетней дочери

Москва5 июн Вести.Суд вынес приговор 47‑летнему жителю Бахчисарая — его признали виновным в преступлениях против собственной малолетней дочери. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следствием и судом установлено, что фигурант с ноября 2019 года по июль 2025 года неоднократно пытался совершить преступления против половой неприкосновенности, а также совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери. На момент первого эпизода преступления потерпевшей исполнилось 6 лет говорится в сообщении

Чтобы раскрыть преступление и собрать доказательства, следователи СК совместно с коллегами из МВД проделали большую работу. В процессе участвовали и следователи‑криминалисты, а психологи помогали не только установить все обстоятельства случившегося, но и поддержать ребёнка — оказать необходимую помощь для реабилитации.

По итогам судебного разбирательства мужчина приговорен к 25 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.