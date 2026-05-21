Москва21 маяВести.В Отрадненском районе Краснодарского края вынесено обвинительное решение в отношении местного жителя, истязавшего своих детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
На протяжении двух лет он применял к своим детям – 10-летней дочери и 8-летнему сыну – физическую силу с использованием различных предметов и электрошокера. Это делалось по малозначительным поводам.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Судом ему назначено наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободыговорится в публикации пресс-службы
Он будет отбывать срок в колонии общего режима.