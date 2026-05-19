Жителя Красноярска осудили на 17 лет колонии за изнасилования малолетней дочери На 17 лет колонии осужден житель Красноярска, насиловавший маленькую дочь

Москва19 мая Вести.Ленинский районный суд Красноярска приговорил мужчину к 17 годам колонии за неоднократные изнасилования своей малолетней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Мужчина для удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно с 1 по 28 февраля 2025 года совершал иные действия сексуального характера и изнасилования своей малолетней дочери. Тем самым он причинил вред нормальному психическому, нравственному, половому развитию ребенка, нарушил ее половую свободу и половую неприкосновенность.

В судебном заседании красноярец свою вину не признал, пояснил, что с дочерью у него нормальные отношения. Он также заявил, что свидетели его оговаривают, а показания давал якобы под давлением правоохранителей.

Отмечается, что ранее фигурант был судим по п.п. "б, д, ж, з" ч. 2 ст. 105 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное группой лиц с особой жестокостью, из корыстных побуждений или по найму), п.п. "а, б" ч. 2 ст. 158 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение), п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере).

К. признан судом виновным [по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14 лет)] …, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима говорится в сообщении, опубликованном в сообществе пресс-службы во "Вконтакте"

Приговор в законную силу не вступил.