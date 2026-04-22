Жителя Камчатки арестовали за насильственные действия в отношении девочки

Москва22 апр Вести.Жителя Камчатки заключили под стражу за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней дочери его знакомой ("б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 18 апреля 54-летний мужчина, находясь у себя дома, совершил насильственное преступление в отношении малолетней дочери своей знакомой. О произошедшем девочка рассказала матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

По ходатайству следователя СК под стражу взят местный житель… Ему предъявлено обвинение [по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет)] говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит состояние обвиняемого в момент совершения инкриминируемого деяния. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.