Житель Кызыла пойдет под суд за сексуальное насилие над 10-летней девочкой

Житель Кызыла пойдет под суд за сексуальное насилие в отношении девочки Житель Кызыла пойдет под суд за сексуальное насилие над 10-летней девочкой

Москва6 мая Вести.Житель Кызыла предстанет перед судом за совершение иных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России по Республике Тыва.

По версии следствия, днем 12 ноября 2025 года на улице Кузнецова фигурант, страдающий хроническим психическим расстройством, в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие, совершил противоправные действия в отношении ребенка.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Кызыла в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.