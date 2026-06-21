Москва21 июнВести.СК России по Республике Тыва продолжает расследовать уголовное дело по статье о хулиганстве в детском лагере Тандинского района. Подробности передает региональное ведомство в MAX.
По материалам следствия, 21 июня 2026 года около 3 часов пьяный 24-летний житель Кызыла проник в один из корпусов детского оздоровительного лагеря "Орленок". Фигурант палкой нанес удары нескольким несовершеннолетним.
От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровья назначены судебно-медицинские экспертизыговорится в сообщении
Подозреваемый в насилии задержан, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. В отношении него изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.