СК: в лагере Республики Тыва 14 детей пострадали от нападения мужчины

Жителю Кызыла предъявят обвинение в нападении на детей в лагере СК: в лагере Республики Тыва 14 детей пострадали от нападения мужчины

Москва21 июн Вести.СК России по Республике Тыва продолжает расследовать уголовное дело по статье о хулиганстве в детском лагере Тандинского района. Подробности передает региональное ведомство в MAX.

По материалам следствия, 21 июня 2026 года около 3 часов пьяный 24-летний житель Кызыла проник в один из корпусов детского оздоровительного лагеря "Орленок". Фигурант палкой нанес удары нескольким несовершеннолетним.

От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровья назначены судебно-медицинские экспертизы говорится в сообщении

Подозреваемый в насилии задержан, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. В отношении него изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.