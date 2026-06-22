От рук пьяного мужчины в детском лагере в Туве пострадали 14 несовершеннолетних

СК: в Туве пьяный мужчина избил в детском лагере 14 несовершеннолетних От рук пьяного мужчины в детском лагере в Туве пострадали 14 несовершеннолетних

Москва22 июн Вести.В ночь на 21 июня в детском лагере "Орленок" на озере Чагытай в Туве произошло нападение. Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, нетрезвый мужчина проник на территорию, сломал мебель и нанес телесные повреждения детям.

По данным следствия, злоумышленник использовал палку, нанося удары по несовершеннолетним. Всего пострадали 14 детей. Для определения степени тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в МВД уточнили, что сообщение о происшествии поступило ночью. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

Нападавший задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.