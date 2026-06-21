В Тыве неизвестный проник в лагерь "Орленок" и избил детей, возбуждено дело

В Тыве неизвестный мужчина проник в лагерь "Орленок" и избил детей В Тыве неизвестный проник в лагерь "Орленок" и избил детей, возбуждено дело

Москва21 июн Вести.В Тыве неизвестный мужчина проник в лагерь "Орленок", избил детей и повредил мебель, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным МВД по Республике Тыва, ночью 21 июня неизвестный мужчина 2001 г.р., по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения, проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай. Неадекват причинил телесные повреждения несовершеннолетним и повредил мебель. Сотрудникам лагеря удалось задержать мужчину и передать его правоохранителям. Пострадавшим детям была оказана необходимая медпомощь.

По данному факту по поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Тыва Столбина К.В. возбуждено уголовное дело по … ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.