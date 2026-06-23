Суд арестовал мужчину, напавшего на детский лагерь в Туве

Житель Кызыла, избивший детей в лагере "Орленок", арестован на два месяца Суд арестовал мужчину, напавшего на детский лагерь в Туве

Москва23 июн Вести.Мужчина, обвиняемый в хулиганстве в детском лагере "Орленок" на озере Чагытай в Тандинском районе Тувы, заключен под стражу, сообщает республиканский главк СК России в мессенджере MAX.

Нападавшим оказался 24-летний житель Кызыла. По данным следствия, ночью 21 июня обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в корпус лагеря, сломал мебель и избил 14 несовершеннолетних воспитанников. Удары он наносил палкой.

Нападавшего задержали сотрудники лагеря, он был передан правоохранителям.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца отмечается в публикации

Свою вину фигурант признал частично.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ о хулиганстве, продолжается.