Москва23 июнВести.В детский лагерь "Таежный" в Туве проникли неизвестные мужчины. Они запугали детей и украли у одного из воспитанников сотовый телефон. Полиция проводит проверку, сообщили в МВД по региону в мессенджере MAX.
Отмечается, что 22 июня воспитанник детского лагеря позвонил родителям и сообщил, что вечером на территорию лагеря проникли неизвестные мужчины, которые вели себя неадекватно. Когда они ушли, один ребенок не нашел свой телефон.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции, пострадавших в результате инцидента нет, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленниковотмечается в сообщении
Это не первый случай проникновения неизвестных в детские лагеря в Туве. Ранее стало известно о том, что 21 июня пьяный мужчина избил палкой 14 детей в лагере "Орленок".