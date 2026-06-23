Полиция проводит проверку по факту проникновения неизвестных в лагерь в Туве

В Туве неизвестные мужчины проникли в детский лагерь и украли телефон Полиция проводит проверку по факту проникновения неизвестных в лагерь в Туве

Москва23 июн Вести.В детский лагерь "Таежный" в Туве проникли неизвестные мужчины. Они запугали детей и украли у одного из воспитанников сотовый телефон. Полиция проводит проверку, сообщили в МВД по региону в мессенджере MAX.

Отмечается, что 22 июня воспитанник детского лагеря позвонил родителям и сообщил, что вечером на территорию лагеря проникли неизвестные мужчины, которые вели себя неадекватно. Когда они ушли, один ребенок не нашел свой телефон.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, пострадавших в результате инцидента нет, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников отмечается в сообщении

Это не первый случай проникновения неизвестных в детские лагеря в Туве. Ранее стало известно о том, что 21 июня пьяный мужчина избил палкой 14 детей в лагере "Орленок".