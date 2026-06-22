Удары в живот и по лицу: известны подробности нападения на детей в лагере Тывы

Ударил в нос и живот: фельдшер раскрыла подробности избиения детей в лагере Тывы Удары в живот и по лицу: известны подробности нападения на детей в лагере Тывы

Москва22 июн Вести.Фельдшер лагеря "Орленок" в Тыве подробно рассказала ИС "Вести" о травмах и ушибах детей, пострадавших от действий дебошира.

По предварительным данным полиции, мужчина 2001 года рождения причинил телесные повреждения несовершеннолетним и повредил мебель. По последним сведениям, от рук дебошира пострадали 13 несовершеннолетних.

Он ударил девочку в живот. Мальчика ударил в нос и разбил губу. Мы приложили холод. Еще один ребенок из-за этого мужчины ударился лбом. В больнице ему сделали рентген. Травма обошлась без патологий. У третьего мальчика был порез руки. Промыли, обработали и перевязали рану пояснила Онзагай Ондар фельдшер

В настоящее время с детьми работают психологи. Следователям и сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, как постороннему человеку удалось беспрепятственно попасть на территорию детского лагеря и не стало ли случившееся результатом чьей-то халатности.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.