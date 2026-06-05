Москва5 июнВести.Из детского лагеря "Зарница" в Тверской области 14 детей доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как говорится в сообщении, инцидент произошел 4 июня 2026 года.
14 детей из детского лагеря "Зарница" были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждениянаписано в MAX
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