В Архангельской области Следком возбудил дело после отравления детей в лагере

В Архангельской области СК завел дело из-за инфекции в центре детского отдыха В Архангельской области Следком возбудил дело после отравления детей в лагере

Москва21 июл Вести.В Холмогорском округе Архангельской области в центре детского отдыха были зафиксированы случаи инфекционного заболевания у 13 детей и трех взрослых. Об этом сообщило СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономном округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в публикации

В настоящее время на месте работают следователи. Они осматривают территорию, изымают пробы, запрашивают документацию и готовят экспертные исследования.

Руководство регионального управления СК взяло ход расследования под личный контроль.